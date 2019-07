Real Madrid, obiettivo Pogba: pronto un piano per arrivare al francese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba è uno dei nomi caldi del mercato estivo e l'ex centrocampista della Juventus potrebbe trasferirsi al Real Madrid. Secondo quanto riportato da AS il giocatore può arrivare ma soltanto come operazione dell'ultima ora. Per poter concludere il tutto c'è poco tempo, visto che il mercato in Inghilterra chiude l'8 agosto: per poter vendere Pogba serve comunque un sostituto di livello, al momento lo United sta cercando di convincere lo Sporting per Bruno Fernandes. Ma un'eventuale cessione ai blancos può prolungarsi fino ad agosto anche perché non sarà semplice chiudere una trattativa così strutturata.