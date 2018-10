Real Madrid, occhi su Firpo per il dopo Marcelo: stasera scout a San Siro

Osservatori speciale stasera a San Siro per Milan-Betis Siviglia: il collettivo andaluso ha messo in mostra in queste settimane il gioiellino Junior Firpo, già diventato titolare in biancoverde e ora finito nelle mire del Real Madrid secondo la stampa spagnola. Le merengues vorrebbero infatti un giocatore che possa alternarsi e poi prendere il posto di Marcelo