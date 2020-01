© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid non smette di seguire con grande interesse Kylian Mbappé, attaccante classe ‘98 del Paris Saint-Germain, per la prossima estate e per convincere il francese a sposare la causa blanca avrebbe messo gli occhi anche sul fatello minore, Ethan Mabppé, che milita nelle giovanili del club transalpino. Secondo quanto riferito dal Daily Mail gli osservatori del Real avrebbero già visionato da vicino il tredicenne, che si è messo in mostra all’International Champions Cup Futures, e starebbe pensando a un suo acquisto che potrebbe essere propedeutico all’arrivo del Campione del Mondo.