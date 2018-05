Real Madrid, occhi sul centrocampista Uribe del Club America

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riportato da ESPN il Real Madrid avrebbe messo gli occhi sul centrocampista Mateus Uribe del Club America che in questa stagione ha segnato 11 reti in 31 presenze. Il nazionale colombiano, classe '91, dovrebbe far parte della spedizione in Russia 2018 dove il club spagnolo potrebbe monitorarlo da vicino prima di avanzare un'offerta.