Real Madrid, Odegaard a San Sebastian per trattare con la Real Sociedad

Martin Odegaard è finito anche nel mirino del Milan e sicuramente se ne sarà parlato nell'incontro tra il Real Madrid e Paolo Maldini. Il futuro del norvegese, però, dovrebbe essere in Spagna il prossimo anno dopo l'esperienza al Vitesse. Il giocatore, infatti, è stato avvistato a San Sebastian, in visita all'Anoeta, casa della Real Sociedad. E l'affare sembra chiuso, stando a quanto riferisce As.