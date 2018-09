Real Madrid, Odriozola: "Debutto con vittoria. Carvajal un esempio"

© foto di J.M.Colomo

Grande debutto per Alvaro Odriozola schierato titolare da Lopetegui contro l'Espanyol nella vittoria per 1-0. Il giocatore del Real Madrid dopo la gara ha detto: "Un debutto con vittoria, non potrei chiedere di meglio. E' stato difficile affrontare l'Espanyol, bisogna fare loro i complimenti perché hanno giocato bene. Carvajal? E' uno dei migliori al mondo, per me è un esempio e ora posso imparare da lui ogni giorno".