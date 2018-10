Real Madrid, opzione Roberto Martinez ma si rischia un Lopetegui-bis

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto filtra dal Belgio, Roberto Martinez è una possibilità concreta per la panchina del Real Madrid, il quale però rischia un altro incidente diplomatico dopo il "furto" di Lopetegui alla federazione spagnola in piena preparazione del Mondiale di Russia. Secondo AS, la federazione belga ha fatto sapere che prima di poter discutere con l'ex tecnico dell'Everton sarà necessario arrivare ad un accordo con la KBVB, che dovrebbe liberare anticipatamente il ct, sotto contratto fino al 2020.