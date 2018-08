Real Madrid, parla Mariano Diaz: "Giorno speciale perché torno a casa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mariano Diaz, nuovo attaccante del Real Madrid tornato al Bernabeu dopo l'esperienza al Lione, ha parlato quest'oggi per la prima volta da nuovo giocatore madridista: "Per me questa è una giornata davvero speciale, perché torno a casa. Ringrazio il tecnico e il presidente per avermi permesso di far parte del miglior club al mondo. Sono entusiasta di poter dividere lo spogliatoio con certi campioni. Spero che riusciremo a fare ancora la storia".