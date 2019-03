Real Madrid, per Marca il club ha deciso di dire addio a Solari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riporta Marca, il Real Madrid non sarebbe intenzionato a confermare la fiducia a Santiago Solari. La rosa sarebbe divisa e davanti non ci sono obiettivi in una stagione a forte rischio zero tituli: José Mourinho e Zinedine Zidane sono sempre i nomi scelti da Florentino Perez per prendere il posto di Solari da subito.