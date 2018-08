Real Madrid, per il Mirror la tentazione Hazard non è ancora svanita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante faccia parte del progetto tattico di Sarri al Chelsea, per Eden Hazard non sembrano essere terminate le voci di mercato. Secondo quanto riporta il Mirror, infatti, il Real Madrid sfrutterà gli ultimi giorni di mercato (in Spagna aperto fino al 31 agosto) per recapitare ai Blues una super offerta per l'attaccante belga.