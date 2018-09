Real Madrid, per il nuovo Bernabeu serve un credito di 574 milioni

L'indebitamento del Real Madrid per il nuovo "Santiago Bernabeu" sarà ben superiore ai 400 milioni di euro ipotizzati. La cifra complessiva è di 574 milioni, spalmati in 35 anni. Per procedere, il presidente Florentino Perez ha bisogno del voto favorevole della maggioranza dei soci e sarà decisivo il Consiglio di Amministrazione del prossimo 23 settembre.