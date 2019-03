Real Madrid, per l'arrivo di Hazard manca solo il placet di Zidane

© foto di Insidefoto/Image Sport

Mancherebbe solo il "sì" definitivo di Zinedine Zidane per l'arrivo di Eden Hazard al Real Madrid. Lo riporta Marca secondo il quale il tecnico francese starebbe facendo le valutazioni sull'attuale rosa prima di prendere una decisione definitiva. I dubbi sull'asso belga sono legati al costo e al fatto che il suo arrivo tolga spazio a giocatori in ascesa come Marco Asensio. Fra i partenti invece Gareth Bale.