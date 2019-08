© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Keylor Navas sembra essere sempre più lontano dal Real Madrid. Il portiere classe 1986 vuole andarsene dai Blancos e il Paris Saint-Germain potrebbe ingaggiarlo in vista della prossima stagione. Dopo l’ipotesi Pepe Reina, dall’Argentina spunta l’ipotesi Willy Caballero come secondo portiere. A riportare l’indiscrezione Fox Sport Argentina, il portiere del Chelsea potrebbe essere una soluzione immediata per il club madrileno.