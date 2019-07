Real Madrid, per la prima volta i blancos fuori dal Fifa The Best

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la prima volta il Real Madrid non ha giocatori coinvolti nel Fifa The Best, premio istituito nel 2016. Nella prima edizione ci fu il trionfo di Cristiano Ronaldo, così come nel 2017. Nel 2018 i blancos trionfarono con Luka Modric, in seconda posizione ancora il calciatore portoghese. In questa stagione, perla prima volta, le merengues non avranno almeno un rappresentate per il premio organizzato dalla Fifa.