Real Madrid, per Luca Zidane esordio al Bernabeu rivedibile

© foto di Alterphotos/Acero

Nella serata di ieri il Real Madrid ha festeggiato non solo la vittoria in extremis contro l'Elche, ma anche l'esordio dal primo minuto allo stadio "Bernabeu" di Luca Zidane. Il figlio di Zinedine, 20 anni, aveva già debuttato fra i pali dei blancos la scorsa stagione, nell'ultima partita di campionato a Villarreal, giocando 90 minuti in una partita terminata 2-2. Anche in questa occasione l'estremo difensore ha dovuto raccogliere la palla dalla porta in due occasioni e la sua prestazione non ha pienamente convinto, tanto che si sono scatenati i commenti ironici attraverso i social network. Il suo futuro immediato è lontano dalla prima squadra del Real: l'ipotesi più concreta è quella di essere il portiere del Real Madrid Castilla in caso di promozione della squadra in Segunda Division. Altrimenti si valuterà il prestito altrove, considerando che la prima squadra ha già Courtois e Keylor Navas, oltre a Lunin che tornerà dal presito dal Leganés.