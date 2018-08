Real Madrid, Perez aspetta l'UEFA per l'assalto a Mbappé

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da AS questa mattina il Real Madrid attende per oggi la sentenza UEFA che penalizzi il PSG obbligandolo così a ridurre di almeno 250 milioni di euro i debiti maturati negli ultimi anni. Se arrivasse questa decisione allora per i francesi sarebbe impossibile riscattare il cartellino di Kylian Mbappé e Florentino Perez si inserirebbe per provare ad acquistare il giovane fenomeno della Nazionale transalpina.