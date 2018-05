Real Madrid, Perez: "Bale uno dei più grandi al mondo, era motivato"

© foto di www.imagephotoagency.it

Oltre di Cristiano Ronaldo, dopo la vittoria della Champions League il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha parlato anche di Gareth Bale: "Gareth è uno dei più grandi al mondo, era molto motivato per questa partita: poi giocava una finale contro una squadra inglese e l'atmosfera era fantastica. Non ha fatto solo il gol in rovesciata, ma ha fatto anche un altro gol, due passaggi molto importanti. Credo che abbia fatto davvero bene".