Real Madrid, Perez: "Esonero Lopetegui atto ingiusto e senza precedenti"

© foto di J.M.Colomo

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Julen Lopetegui, riservando bordate alla Federazione spagnola, che ha deciso di sollevare il tecnico dal ruolo di CT alla vigilia del Mondiale: "Ho comunicato al Presidente della Federazione l'accordo con il CT, un atto normale che rispetta le normi vigenti. La sua decisione è ingiusta e senza precedenti nella storia del calcio, un puro atto d'orgoglio. Ci sono casi di altri allenatori che hanno preso, prima o durante un grande evento internazionale, accordi con i club. Noi abbiamo comunicato prima per evitare di creare problemi che potessero danneggiare la nostra Nazionale. Noi come Real lavoreremo contro tutti coloro che vogliono screditare la nostra immagine. Non esistono motivazioni perché Lopetegui non debba sedere sulla panchina della Spagna".