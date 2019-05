Real Madrid, Perez non molla e aspetta un gesto di Neymar per l'assalto

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da AS, il presidente del Real Madrid Florentino Perez non si è ancora rassegnato per l'eventuale acquisto di Neymar. Il numero uno dei Blancos aspetta ancora un gesto eclatante del campione brasiliano per uscire allo scoperto senza dover spendere i 400 milioni che servirebbero attualmente per coprire l'acquisto dell'ex Barcellona, e nel frattempo mantiene vivi i contatti con l'entourage del giocatore, la sua famiglia e con il suo super agente Wagner Ribeiro.