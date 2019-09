Real Madrid, Perez su Pogba: "Mai investito tanto come questa estate"

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato ai soci del club di mercato e del futuro: "Ho seguito a distanza Neymar e Bruno Fernandes - riporta Mundo Deportivo - Non escludo che in futuro si possa riparlare del portoghese. In ogni caso stiamo lavorando per portare grandi giocatori a Madrid. Pogba? Non abbiamo mai investito così tanto come in questa stagione nonostante la base fosse già ottima. Riconquisteremo la nostra competitività, nel bene, nel male".