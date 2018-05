Real Madrid, Perez sull'addio di Zizou: "Non ero pronto, ma lo rispetto"

© foto di J.M.Colomo

Questo il pensiero del presidente Florentino Perez sull'addio di Zinedine Zidane al Real Madrid: "Oggi è un giorno triste per il Real Madrid. Accettiamo e rispettiamo la decisione di Zidane. Ieri, quando ho saputo la cosa, ho avuto un sussulto. Non ero preparato ad una notizia del genere. Per me non è un addio, ma un arrivederci a presto. Se ha bisogno di un po' di riposo è giusto che se lo prenda".