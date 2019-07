© foto di J.M.Colomo

Domani mattina il presidente del Real Madrid, Florentino Perez viaggerà per recarsi a Montreal, dove la squadra sta svolgendo i primi allenamenti della stagione. In assenza di Zidane, tornato in Europa per la morte del fratello, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS il presidente del club spagnolo ha deciso di recarsi in America per stare vicina alla squadra e per definire le cessioni necessarie per sfoltire la rosa del Real e per assistere anche alle amichevoli contro Bayern Monaco, Arsenal e Atletico Madrid valide per l'International Champions League.