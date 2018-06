Real Madrid, Perez vuole il nuovo allenatore prima di giovedì

Continua la ricerca del nuovo allenatore da parte del Real Madrid. Sono passati nove giorni dall'addio a sorpresa di Zinedine Zidane e trovare un tecnico è stato tutt'altro che semplice per il presidente dei merengues, Florentino Perez. Tuttavia, come riporta il quotidiano spagnolo AS il Real vuole annunciare il nuovo allenatore prima di giovedì, giorno dell'inizio del Mondiale e per ora Guti continua ad essere in pole.