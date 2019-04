© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Malgrado le voci di mercato, Isco vuole restare al Real Madrid. E' quanto riferito da Marca, che sottolinea come l'ex Real Sociedad abbia rinnovato il contratto due anni fa fino al 2022 e la clausola rescissoria da 700 milioni non favorirebbe un addio. Il centrocampista di Malaga, comunque, non ha mai pensato di andar via secondo il noto quotiano. Anzi, ora farà di tutto per tornare ad incantare con la maglia del Real dopo aver vissuto una situazione delicata.