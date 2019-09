Fonte: Mundo Deportivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto afferma The Athletic, il Real Madrid avrebbe incontrato gli agenti dell'attaccante del Man City Sterling per un sondaggio esplorativo che per il momento non si è trasformato in una vera e propria trattativa. Florentino Perez sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione contrattuale del calciatore inglese che a sua volta non disdegnerebbe un eventuale futuro in Blancos.