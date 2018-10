Real Madrid, piove sul bagnato: infortuni per Varane e Marcelo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre alla sconfitta rimediata contro il Barcellona, il Real Madrid deve far fronte anche gli infortuni subiti da Varane e Marcelo. Il francese è stato sostituito all'intervallo per un problema all'adduttore destro mentre Marcelo, che ha segnato l'unico gol del Madrid, ha dovuto fermarsi nella ripresa per un sospetto stiramento alla coscia. Piove sul bagnato dunque per le merengues che potrebbe perdere questi due giocatori per diverso tempo.