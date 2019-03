© foto di J.M.Colomo

Piove sul bagnato in casa Real Madrid: nel corso della partita contro l'Ajax si sono infortunati Lucas Vazquez e Vinicius. Il particolar modo il brasiliano è quello che preoccupa: è uscito in lacrime per un problema al ginocchio. Il giovane talento era stato convocato per la prima volta dal ct del Brasile Tite e ora rischia anche la Seleçao.