© foto di J.M.Colomo

Piove sul bagnato il casa Real Madrid. Dopo aver perso tutto in una settimana, le merengues adesso devono fare i conti anche con l’infortunio occorso ad uno degli uomini migliori: Vinicius. Come riportato dallo stesso club iberico infatti, il talento brasiliano ha riportato la rottura dei legamenti dell’articolazione tibioperonea della gamba destra e per lui si parla di uno stop di almeno due mesi. Questo il tweet della società: