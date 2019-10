Real Madrid, Pogba è un chiodo fisso: nuovo tentativo a gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al Manchester United ha chiesto tantissimi soldi d'ingaggio per firmare il rinnovo di un contratto che scadrà tra due anni. Al Real Madrid, nel caso, chiederebbe la stessa enorme cifra probabilmente per vestirsi di bianco. Paul Pogba è una delle stelle del calcio mondiale e da tale vuole essere trattato, anche perché su di lui ci sono gli occhi del Real Madrid. Stando a quanto riferito dal Daily Star, dopo averci provato quest'estate le Merengues avrebbero intenzione di avanzare una nuova proposta al Manchester United per strappare già a gennaio l'ex Juventus.