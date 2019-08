Real Madrid, Pogba potrebbe essere il colpo last minute

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un colpo last minute negli ultimi giorni di mercato? Non bisogna escludere nulla nelle ultime ore dedicate ai trasferimenti, Paul Pogba spera ancora in un trasferimento in Spagna. Secondo quanto riportato da Marca, l’agente del calciatore Mino Raiola ha parlato con i dirigenti del Manchester United: il francese, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe non rinnovare con i Red Devils. Per non perderlo a zero nel 2021, il club inglese potrebbe comunque accettare l’offerta delle Merengues. Dopo gli insulti social e la scritta Pogba-out fuori al campo d’allenamento , il giocatore potrebbe spingere per una cessione.