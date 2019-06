Real Madrid, possibile futuro in Germania per Theo Hernandez

Dopo il prestito alla Real Sociedad, Theo Hernandez rientrerà al Real Madrid ma non resterà per molto nelle squadra blanca. Il suo futuro infatti è lontano dalla Spagna e secondo quanto riporta AS il giocatore, dopo essere stato accostato anche al Napoli, potrebbe finire in Bundesliga dove c'è il Bayern Monaco pronto ad accoglierlo. Il Real Madrid chiede però 30 milioni per la sua cessione.