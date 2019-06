Real Madrid, presentata la seconda maglia: si torna al blu

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Real Madrid, nella giornata odierna, ha presentato la seconda maglia. Divisa blu con inserti e stemma in oro, colore spesso utilizzato negli ultimi anni dalla società madrilena per far risaltare i dettagli. Il Real torna a questo colore dopo molti anni, una tonalità simile era stata utilizzata nella stagione 2009/2010. Nello scorso campionato la divisa da trasferta era nera con inserti grigi. Ecco il post ufficiale da parte della società per presentare la nuova maglia: