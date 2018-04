Real Madrid, prima da capitano per Benzema e 400 gare in blancos

© foto di J.M.Colomo

Giornata speciale per Karim Benzema. L'attaccante francese infatti è partito titolare contro il Las Palmas nella sua 400esima partita con la maglia del Real Madrid. Inoltre, Karim Benzema per la prima volta oggi è sceso in campo con la fascia di capitano del Real Madrid viste le assenze contemporanee di Sergio Ramos, Marcelo e Cristiano Ronaldo.