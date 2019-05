Real Madrid, prima vendere: sulla lista cessioni c'è anche Bale

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Real Madrid è destinato ad essere una delle stelle del prosismo mercato, a causa della fallimentare annata da cui è reduce. Si parla tanto di possibili acquisti (Militao, Rodrygo sono ufficiali, Jovic quasi, Mendy è sullo stesso sentiero), ma Florentino Perez dovrà anche vendere per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario, a maggior ragione dopo il caso Manchester City. Ecco perché è stata stilata - riferisce Marca - una lista di calciatori che dovranno andar via durante la prossima sessione: Bale, Ceballos, Llorente, Keylor Navas più qualche altro che è ancora in dubbio. Dalle partenze il patron del club spagnolo vorrebbe ricavare circa 200 milioni, per poi spenderne 300 per le entrate.