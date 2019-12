Real Madrid primo in classifica, Zidane: "Espanyol battuto con mentalità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Movistar TV, Zinedine Zidane ha analizzato così la vittoria odierna contro l'Espanyol: "Abbiamo meritato questo successo, giocando con tranquillità e mentalità. L'Espanyol ci ha pressati forte, soprattutto nella prima parte della partita in cui ci è mancata un po' di fluidità", sono state le parole a caldo del tecnico del Real Madrid. I blancos, in attesa dell'impegno serale del Barcellona col Maiorca, si trovano al momento primi in classifica a +3 sui blaugrana.