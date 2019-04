Real Madrid, pronta l'offerta per Hazard: sul piatto 90 milioni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Real Madrid prepara l'offerta per Eden Hazard. Come riportato da AS infatti, i Blancos sono pronti a mettere sul piatto 90 milioni di euro per il fenomeno belga, vero e proprio pallino di Zidane. Il Chelsea chiede almeno 130 milioni, cifra che il Real non è disposto a spendere, visto che il contratto del belga scadrà nel 2020.