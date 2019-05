Muro Chelsea per Eden Hazard. Secondo il quotidiano spagnolo AS, il club inglese sta cercando in tutti i modi di respingere l'assalto del Real Madrid al 28enne attaccante belga che dopo la finale di Europa League ha manifestato apertamente di voler andare via. Il club di Florentino Perez, secondo quanto filtra anche dall'Inghilterra, potrebbe mettere sul piatto fino a 120 milioni di euro per ottenere il sì dei Blues.