Il Real Madrid lancia l'assalto a Raheem Sterling. Come riporta Sky Sports Uk, i blancos preparano infatti un'offerta da 80 milioni di euro più il cartellino di Gareth Bale per convincere il Manchester City a lasciare andare il suo attaccante già a gennaio. Il talento classe 1994, in quest'avvio di stagione, ha già realizzato 13 reti in 15 presenze.