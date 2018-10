Real Madrid, quello di Lopetegui è l'esonero più veloce dell'era Perez

IL BARCELLONA PUNTA CANCELO. MAROTTA-INTER, CI SIAMO QUASI. SUSO TRA RINNOVO E MERCATO. FIORENTINA E PARMA PENSANO A DONATI Fondamentale, irrinunciabile. Joao Cancelo si è già preso la Juventus e il giocatore arrivato dal Valencia per 40 milioni di euro, è ora gioiello che tutti...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 ottobre

AS, Real è goleada letal: Florentino vuole Conte

Marca: "Non è solo colpa di Lopetegui. Ora il pompiere Conte"

Dramma Leicester, The Guardian: "Il giorno più buio"

Il Corriere Fiorentino sui viola: "Le armi in pugno"

Quello di Lopetegui è l'esonero più veloce di tutta la gestione Florentino Perez: in realtà durante il suo regno al Real Madrid ci fu un tecnico che durò ancora di meno, Antonio Camacho (117 giorni), ma fu proprio l'allenatore a decidere di rinunciare all'incarico per incompatibilità con lo spogliatoio.

