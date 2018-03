Real Madrid, Ramos arriva al centro di allenamento con una Fiat 600

Piccola curiosità proveniente da Valdebebas, luogo in cui sorge il centro tecnico del Real Madrid. Sergio Ramos, questa mattina, è arrivato a bordo di una Fiat 600 d'epoca e personalizzata con le iniziali del difensore delle merengues e della Nazionale spagnola. Una vettura particolare soprattutto per un calciatore, che ha strappato un sorriso ai tifosi che aspettavano i giocatori del club campione d'Europa e del mondo in carica.

