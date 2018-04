Real Madrid, Ramos: "Bayern forte, ma meglio trovarlo ora che in finale"

© foto di J.M.Colomo

Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, ha parlato in vista del finale di stagione dei Blancos: "Mercoledì ci giocheremo tutto, abbiamo l'opportunità di giocarci un'altra finale e di difendere il titolo. Arriviamo alla sfida in un buon momento, ci è toccato l'avversario più complicato ma credo sia meglio affrontarlo ora piuttosto che in finale".