Real Madrid, Ramos: "Cambiare allenatore sarebbe folle ma non decidiamo noi"

Dopo la sconfitta rimediata contro l'Alaves, il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha parlato di Lopetegui, appoggiando pubblicamente il tecnico dei blancos: "Sono le altre persone che prendono le decisioni, non i giocatori. Se ci sarà un cambio di allenatore, non è nelle nostre mani, sarebbe una follia, la squadra sta lottando per le prime posizioni, dobbiamo tenere i piedi per terra ed essere più calmi e cercare di cambiare le cose".