Real Madrid, Ramos: "Felice di aver ereditato il ruolo di Ronaldo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha parlato a Antena3 soffermandosi sul Clasico di domani e tornando sull'addio estivo di Cristiano Ronaldo: "Nel giro di pochi giorni affronteremo il Barcellona tre volte, in campionato e in Copa. Poi ci sarà il derby e potremo superare l'Atletico. Poi la Champions. Adesso arriva il bello e da giocatore ne sono felice. Cristiano Ronaldo? Dopo il suo addio ho ereditato il suo ruolo e ne sono felice. E' un modo di essere e di comportarsi. Io non offenderò mai un mio compagno, se in passato è successo chiedo perdono".