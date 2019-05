Real Madrid, Ramos: "Hazard? Lo vedrei bene qui ma non dipende da me"

Nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato di voler chiudere la carriera al Real Madrid, Sergio Ramos ha parlato anche della Champions League e del possibile arrivo di Eden Hazard.

"Liverpool-Tottenham? Per me è indifferente. Hazard è un giocatore da livello top, lo vedrei bene al Real Madrid".

"Il presidente non ha bisogno dei consigli di un giocatore. Non dipende da me se prende o meno Hazard, per esempio. A volte sì, mi ha chiesto un'opinione su qualche giocatore".