Real Madrid, Ramos: "Obiettivo raggiunto: Liga ancora in ballo"

Sergio Ramos, parlando ai microfoni di beIN Sports ha valutato molto positivamente il trionfo del Real Madrid contro l'Atlético nel derby: "Ognuno avrà la sua opinione, che è rispettabile, abbiamo realizzato l'obiettivo che era vincere per recuperare il secondo posto e ridurre la distanza dal Barcellonar . La nostra partita è stata molto completa in tutte le linee. Il risultato è abbastanza giusto. Ora dobbiamo continuare su questa linea. Il rigore? Lo batto con piacere, spero che la striscia continui. Il VAR? L'arbitro non fa mai riferimento a ciò che gli viene comunicato. Il VAR ha il compito di rendere il calcio più giusto, anche se non ci piace aspettare, deve consultarlo, io sono a favore. Lotta al titolo? Ci sono ancora molti punti in palio".