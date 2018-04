Real Madrid, Ramos rischia un'altra squalifica di un turno

La presenza di Sergio Ramos nel tunnel che porta agli spogliatoi e successivamente in panchina, potrebbe costare caro al capitano del Real. Ramos infatti era squalificato e da regolamento non avrebbe potuto accedere al tunnel degli spogliatoi né tantomeno alla panchina: come riporta Cadena Cope per Ramos è in arrivo un altra squalifica di un turno, che lo costringerà a saltare la semifinale d'andata.