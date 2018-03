Real Madrid, Ramos salta il Girona. Ceballos ancora non convocato

© foto di J.M.Colomo

Per la sfida di questa sera contro il Girona, Zidane dovrà fare a meno di Sergio Ramos non convocato per motivi non precisati dal club. Resta ancora una volta fuori dalla lista Dani Ceballos per l'ottava volta, out anche Llorente. Ecco la lista dei convocati:

Keylor Navas, Kiko Casilla; Carvajal, Vallejo, Varane, Nacho, Marcelo, Theo; Kroos, Modric, Casemiro, Asensio, Isco, Kovacic; Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale e Lucas Vázquez.