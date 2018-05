Real Madrid, Ramos saluta Zidane: "Lasci un'eredità indelebile"

© foto di J.M.Colomo

Questo il commosso messaggio su Twitter di Sergio Ramos per salutare Zinedine Zidane: "Mister, come giocatore e ora come allenatore, hai deciso di dire addio nel momento più alto. Grazie due anni e mezzo di calcio, di lavoro, di sentimento e amicizia. Te ne vai ma la tua eredità è indelebile. Uno dei capitoli più vincenti della storia del nostro amato Real Madrid".