Real Madrid, Ramos: "Siamo ad un passettino da Kiev, che orgoglio"

Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, parla così alla vigilia della gara contro il Bayern Monaco al Bernabeu: "Siamo ad un passettino da Kiev e questo ci rende orgogliosi: è una nuova opportunità di vincere una finale ma abbiamo rispetto per tutti, dobbiamo far parlare il campo. La storia del Real Madrid è qui. Meglio la Champions del Doblete? Per il Barcellona è una grande stagione, ma anche per noi. Giocare sulla fascia? Può essere una possibilità, ma è una decisione del mister e ci sono altri compagni che possono giocare lì con profitto. Una delle nostre virtù è l'efficacia, abbiamo studiato bene dove poter fare male al Bayern".