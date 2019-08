Real Madrid, Ramos: "Un errore ci ha fatto perdere i tre punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergio Ramos ha analizzato nella zona mista del Santiago Bernabéu il pareggio arrivato contro il Real Valladolid: “Dopo un'ottima prima parte, in cui avremmo potuto ottenere un altro risultato, nella seconda parte si è abbassato il livello fisico e abbiamo notato alcuni problemi. Un errore ci ha impedito di conquistare i tre punti. È un peccato che al nostro ritorno al Bernabey, non siamo riusciti a vincere. In questo modo, dobbiamo continuare a lavorare e imparare a difendere i risultati", ha detto il capitano del Real Madrid.